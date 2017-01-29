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EDİRNE (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bu, bir rejim değişikliği değildir. Bu, bir sistem değişikliğidir. Türkiye'nin rejimi bellidir. Türkiye devleti bir cumhuriyettir." dedi.

Bakan Işık, AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen mahalle üye buluşma toplantısında, referandumda Türkiye'nin hükümet sistemi değişikliğini oylayacağını hatırlattı.

Sistem değişikliğinin halka sorulacağını belirten Işık, "Öncelikle şunu ifade edeyim, bu bir rejim değişikliği değildir. Bu, bir sistem değişikliğidir. Türkiye'nin rejimi bellidir. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Var mı itirazı olan, Allah'a şükürler olsun yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır. Var mı bir tartışma, yok. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir, nokta. Bunu kimse tartışıyor mu? Türkiye'nin rejim sorunu yoktur." diye konuştu.

Türkiye'nin sisteme değişikliğine ihtiyaç duyduğunu anlatan Işık, "Peki böyle bir sistem değişikliğine niye ihtiyaç duyuyoruz? Bakınız, demokrasilerde iki tane temel kavram var. Bir tanesi temsilde adalet. İstenir ki ülkenin bütün renkleri, bütün düşünceleri mümkün ölçüde parlamentoya yansısın, meclise yansısın. Buna temsilde adalet deriz. Herkes temsil edilsin. Diğer taraftan da yönetimde istikrar. Ülke hükümetsiz kalmasın, istikrarsızlık oluşmasın, ülke hükümetsizlikten dolayı zaman ve enerji kaybetmesin. Bu iki kavramdan Türkiye uzun yıllar yönetimde istikrarı sağlamak için yüzde 10 barajı uyguladı. Bu da pek çok tartışmaları geçmişte beraberinde getirdi. Peki bu neden böyle oldu. Çünkü hükümet parlamentodan çıkıyordu." ifadelerini kullandı.

-Cumhurbaşkanlığı sistemi

Bakan Işık, önerilen sistemde halkın hükümeti sandıkta doğrudan seçeceğini, gensoru ya da güvenoyu diye bir ihtiyacın kalmayacağını belirtti.

Yeni istemde halkın istikrarı sandıkta sağlayacağını anlatan Bakan Işık, konuşmasına şöyle devam etti

''Bu neyi getirecek? Bu yönetimde istikrarı halkın sandıkta sağlamasını getirecek. Bir uzlaşma ihtiyacı olursa da seçimden önce olacak. Halk kimin kiminle uzlaşacağını seçimden önce görecek. Ve iki turla geliyor. Yüzde 30'la iktidar olunmayacak. Yüzde 35'le, 49'la iktidar olunmayacak. İktidar olmak için halkın yüzde 50'den fazlasının desteği alınacak. Halkın yürütmenin başını sandıkta doğrudan seçmesine niye itiraz ediyorsunuz? Bu olduğu zaman seçim barajı düşecek. Parlamentonun temsil kabiliyeti çok daha artmış olacak. Mecliste ben sana gensoru verdim, sana güven oyu vermiyorum, bütçeni geçirmiyorum gibi tartışmalar son bulacak."

1982 anayasasının yetkileri cumhurbaşkanına, sorumluluğu da hükümete bıraktığını dile getiren Işık, bu istemin sürdürülemez olduğunu söyledi.

''Bir gemiyi iki kaptan batırır'' diyen Işık, ''Burada gemide iki kaptan var bir cumhurbaşkanı bir başbakan. O gemi kimin dediğini yapacak. Dümendeki nereye gidecek, bir gövdede iki baş olur mu? Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir gövdede iki başın olmasına sebep oldunuz. Hem de bu kesinlikle değişmesin diyorlar. Peki ülke nasıl yönetilecek. Artık bu değişiklik bir zaruret haline gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.



















































