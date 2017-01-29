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Futbol: Spor Toto Süper Lig

29 Ocak 2017 Pazar, 21:40

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Kana Bıyık, Rotman, Erkan Kaş, Lawal (Dk. 66 Nguemo), Güray Vural, Varela, Deniz Türüç (Dk. 82 Kubilay Sönmez), Umut Bulut (Dk. 87 Welliton)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Salih Uçan (Dk. 66 Karavaiev), Lens, Fernandao (Dk. 66 Van Persie)

Goller: Dk. 32 Umut Bulut, Dk. 70 ve Dk. 90+5 Güray Vural, Dk. 88 Welliton (Kayserispor), Dk. 41 Mehmet Topal (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 31 Deniz Türüç, Dk. 45 Erkan Kaş, Dk. 47 Güray Vural (Kayserispor), Dk. 35 Alper Potuk, Dk. 61 Salih Uçan, Dk. 90 Skrtel (Fenerbahçe)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etti.

52. dakikada soldan hızla çıkan Lens’in pasında ceza alanında meşin yuvarlakla buluşan Alper’in, Ahamada’nın üzerinden aşırdığı top boşta kaldı. Fernandao’nun kale alanından vuruşunda Kayserisporlu futbolculara çarpan meşin yuvarlak, tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

70. dakikada Varela'nın savunmanın arkasına derinlemesine pasında, ceza alanına hareketlenen Güray’ın altıpas civarında çapraz pozisyondan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

88. dakikada Kubilay'ın pasında ceza sahasının solunda topu göğsüyle önüne alan Güray, meşin yuvarlağı kaleye paralel gönderdi. Arka direğe hareketlenen Welliton, topu filelerle buluşturarak farkı ikiye çıkardı: 3-1

90+5. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta takım arkadaşından topu alan Güray'ın uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1

Maç, Kayserispor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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