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Maçın ardından

29 Ocak 2017 Pazar, 22:28

KAYSERİ (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, teknik heyet ve takım olarak nasıl devam edecekleri ve neler yapacaklarıyla ilgili düşünmeleri gerektiğini belirterek, "Problemin kaynağını biliyorum, çözüm yolunu da biliyorum ama burada bunu basının önünde paylaşmak çok da doğru değil." dedi.

Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a 4-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takviyeye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Son birkaç aydır transfer konusunda yönetime taleplerini ilettiğini aktaran Advocaat, "Bizim başka oyunculara ihtiyacımız var. Daha kaliteli isimleri buraya getirmeye ihtiyacımız var. Kulübümüz bize yardımcı olmak için her şeyi yapıyor. Her türlü çalışmayı denediler ama aslında bence çözüm şu anda bu da değil. Nasıl açıklayabiliriz bilmiyorum. Ben bir teknik direktör olarak buna bir açıklama bulamıyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin oyun planında ileride baskı kurmak olmadığını ancak bugün oyuncularının hazırlanan planın dışında işler yaptığını anlatan Advocaat, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta kendi sahamızda Başakşehir'i yeniyoruz. Bu akşam sahaya çıkıyoruz böyle bir karşılaşmadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bunun sebebi nedir, bizim bunu bulmamız gerekiyor. Kalemize bir şut geliyor, 1-0 geriye düşüyoruz. 1-1'i yakalıyoruz 2-1'i denerken ortada hiçbir şey yokken rakibimiz öne geçiyor. 2-2'yi denerken yine rakibimiz gol buluyor 3-1 öne geçiyor. Güzel bir golle de karşılaşmadan maalesef 4-1'lik skorla ayrıldık. Fenerbahçe olarak, teknik heyet ve takım olarak nasıl devam edeceğiz, neler yapmalıyız bunları belirlememiz, düşünmemiz gerekiyor. Problemin kaynağını biliyorum, çözüm yolunu da biliyorum ama burada bunu basının önünde paylaşmak çok da doğru değil. Bizim taktik çalışmalarımızda ileride basmak yok. Bugün oyuncularım, Fernandao başta olmak üzeri ileride basmaya çalıştı. Arkada çok boşluk verdik. Bu konuyu oyuncularımla konuşacağım."

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