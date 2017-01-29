Basketbol: Toplu sonuç

ANKARA (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasına 3 maçla devam edilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin ise 20. haftası tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe-Muratbey Uşak: 98-89
Best Balıkesir-Galatasaray Odeabank: 72-78
Banvit-Pınar Karşıyaka: 104-109
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Canik Belediyespor-Adana ASKİ: 56-80
Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 76-71
İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe: 74-73
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Muğla Orman: 89-73