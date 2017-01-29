Çığ altında kalan muhtar hayatını kaybetti

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MUŞ (AA) - Bulanık ilçesinde köy yolundaki karla mücadele çalışmalarını takip ettiği sırada düşen çığın altında kalan muhtar, hayatını kaybetti.

Bunalık'a bağlı Ericek köyünün kapalı olan yolunda karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını takip eden Ericek köyü muhtarı Mehmet Şirin Doğan ve adı öğrenilmeyen kardeşi, düşen çığın altında kaldı.

Çalışmada görevli kepçe operatörü tarafından muhtarın kardeşi kurtarılırken, muhtarın kurtarılması için durum yetkililere bildirildi.

Bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi ve Bulanık Belediyesine ait araçlar ile jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda muhtar Doğan'a ulaşıldı.

Ambulansla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muş Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bulanık Ericek köy yolunu ulaşıma açma sırasında çığ düşmesi sonucu muhtarımız hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

