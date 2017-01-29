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KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettiklerini ve bunun sonucunda da kazanan taraf olduklarını söyledi.

Yalçın, ligin 19. haftasında Fenerbahçe'yi 4-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya hazırlanmak için kısa süreleri olduğunu, bu sürede de karakterli bir takım oluşturmaya gayret ettiklerini belirtti.

Takım olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini ve 3 puana çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Yalçın, "Sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyoruz, çünkü takım olarak hala kırmızı çizgideyiz. Bu galibiyetin mutluluğunu yaşayıp bu akşam bitireceğiz. Yarın hemen daha sonra oynayacağımız maça konsantre olmamız lazım." diye konuştu.

Sergen Yalçın, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fenerbahçe güçlü bir ekip. Biz, ne kadar güçlü bir ekiple oynayacağımızı biliyorduk. Hafta içi çok çalıştık, Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Ona göre bir oyun planı belirledik. Oyuncularım istediğim oyun planına maçın tamamında sadık kaldılar. Fenerbahçe'yi ileri götüren tek oyuncu var, o da Lens. Biz de özel önlem alıp Lens'i durdurunca Fenerbahçe hücumda etkisiz kaldı. Bunun neticesinde de istediğimiz galibiyeti aldık. Bizim için çok önemliydi. Ligin devamına konsantre olmamız için çok iyi bir galibiyet oldu."