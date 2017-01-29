29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağrı'da terör operasyonu

29 Ocak 2017 Pazar, 23:10

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda aralarında DBP'li Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ocak'ta düzenlen terör operasyonu kapsamında Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Öztürk, C.B. ve R.Y. "terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiasıyla tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.

Jandarma ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2014-2015 yılları arasında sözde "adalet komisyonu" adı altında PKK/KCK terör örgütü adına ilçe merkezi ve köylerinde vatandaşlara korku ve tehditle ceza kestiği belirlenen aralarında Öztürk'ün de bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.



İLGİLİ HABERLER

Bakan Avcı EMITT fuarında Ağrı standını ziyaret etti
YEREL

BAKAN AVCI EMITT FUARINDA AĞRI STANDINI ZİYARET ETTİ
Kayaklı Koşu K2 Ligi 1. Ayak Yarışları Sona Erdi
YEREL

KAYAKLI KOŞU K2 LİGİ 1. AYAK YARIŞLARI SONA ERDİ
Hak-Sen Ağrı Şubesi'nden Ankara'ya çıkarma
YEREL

HAK-SEN AĞRI ŞUBESİ'NDEN ANKARA'YA ÇIKARMA
Ağrı'da kış
YEREL

AĞRI'DA KIŞ
Ambulansa kadar &quot;Eşekli kızak&quot; ile taşındı
YEREL

AMBULANSA KADAR "EŞEKLİ KIZAK" İLE TAŞINDI
Ağrı'da kara saplanan ambulans 1 saatte kurtarıldı
YEREL

AĞRI'DA KARA SAPLANAN AMBULANS 1 SAATTE KURTARILDI
Hasta kurtarmaya giden 112 ekipleri yolda mahsur kaldı
YEREL

HASTA KURTARMAYA GİDEN 112 EKİPLERİ YOLDA MAHSUR KALDI
Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

AĞRI MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Tendürek Dağı yolu kapandı
YEREL

TENDÜREK DAĞI YOLU KAPANDI
Kayyum Belediyesin'den Vali Işın'a Teşekkür
YEREL

KAYYUM BELEDİYESİN'DEN VALİ IŞIN'A TEŞEKKÜR
Ağrı’da kar ve tipi ulaşımı aksattı
YEREL

AĞRI’DA KAR VE TİPİ ULAŞIMI AKSATTI
Küçük Dilanur Kaya için İlçe Özel İdaresi seferber oldu
YEREL

KÜÇÜK DİLANUR KAYA İÇİN İLÇE ÖZEL İDARESİ SEFERBER OLDU
Tutak Kaymakamlığı tarafından mahsur kalan yolculara yiyecek ikramı yapıldı
YEREL

TUTAK KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN MAHSUR KALAN YOLCULARA YİYECEK İKRAMI YAPILDI
Hamur'da mahsur kalan yolcular kurtarıldı
YEREL

HAMUR'DA MAHSUR KALAN YOLCULAR KURTARILDI
Kayyum Belediyesi ile Diyadin'in çehresi değişiyor
YEREL

KAYYUM BELEDİYESİ İLE DİYADİN'İN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR
Ağrı'da hasta kurtarma operasyonu
YEREL

AĞRI'DA HASTA KURTARMA OPERASYONU
Doğu Anadolu'da kar yağışı
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI
Tüp patlayan eve 2 saat süren karla mücadelenin ardından ulaşıldı
YEREL

TÜP PATLAYAN EVE 2 SAAT SÜREN KARLA MÜCADELENİN ARDINDAN ULAŞILDI
Ağrı'da araçlar çığda mahsur kaldı
YEREL

AĞRI'DA ARAÇLAR ÇIĞDA MAHSUR KALDI