Muğla’daki cinayet

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Yatağan ilçesinde işlediği cinayetin ardından Menteşe ilçesinde suç aleti bıçakla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yatağan ilçesine bağlı Bozüyük Mahallesi’ndeki evinde kolları bağlı, boynundan bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Sacit Şimşek’in (68) katil zanlısı Ufuk A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmek” suçundan tutuklandı.

Bozüyük Mahallesi’nde dün Sacit Şimşek evinde, yoldan geçen vatandaşlar tarafından hareketsiz halde görülmüş, ihbar üzerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şimşek’in kolları bağlı, boğazından bıçak darbesiyle yaralandığı ve kan kaybından hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet zanlısının evden elinde bıçakla, kan lekeli kıyafetlerle çıktığı bilgisi üzerine harekete geçmiş, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bu kişinin Ufuk A. olduğunu belirlemişti. Yatağan ilçesinden Menteşe ilçesine kaçtığı belirlenen zanlı otogarda güvenlik önlemi alan ekiplerce, bir minibüste yakalanmıştı.