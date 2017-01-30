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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Genişletilmiş İl Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.00)





EKONOMİ

1- TÜİK, ocak ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/ 10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





GÜNCEL

1- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Türk-Mısır İş Forumu'na katılacak.

(Kahire)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ABD'nin New York kentinde, BM 6. EKOSOK Gençlik Forumu ve Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, Rusya Federasyonu'nun Gençlik Konularından Sorumlu Federal Ajansının Başkanı Alexei Palamarchuk ve BM Gençlik Özel Temsilcisi Ahmad Alhendawi ile görüşecek.

(New York)

2- Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta Beşiktaş-Atiker Konyaspor, Adanaspor-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Adana/20.00)

3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta TOFAŞ-Darüşşafaka Doğuş, Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.

(Bursa/19.00/İstanbul/20.00)

4- Voleybolda Efeler Ligi'nin 13. haftası Tokat Belediye Plevne-Şanlıurfa Memleketspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Tokat/16.00)

5- TFF 1. Lig'de 19. haftanın son maçında Şanlıurfaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek.

(Şanlıurfa/18.30)





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