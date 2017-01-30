30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ocak 2017

30 Ocak 2017 Pazartesi, 00:03

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Genişletilmiş İl Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.00)


EKONOMİ

1- TÜİK, ocak ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/ 10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)


GÜNCEL

1- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Türk-Mısır İş Forumu'na katılacak.

(Kahire)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ABD'nin New York kentinde, BM 6. EKOSOK Gençlik Forumu ve Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, Rusya Federasyonu'nun Gençlik Konularından Sorumlu Federal Ajansının Başkanı Alexei Palamarchuk ve BM Gençlik Özel Temsilcisi Ahmad Alhendawi ile görüşecek.

(New York)

2- Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta Beşiktaş-Atiker Konyaspor, Adanaspor-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Adana/20.00)

3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta TOFAŞ-Darüşşafaka Doğuş, Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.

(Bursa/19.00/İstanbul/20.00)

4- Voleybolda Efeler Ligi'nin 13. haftası Tokat Belediye Plevne-Şanlıurfa Memleketspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Tokat/16.00)

5- TFF 1. Lig'de 19. haftanın son maçında Şanlıurfaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek.

(Şanlıurfa/18.30)


***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Duterte ABD kuvvetlerinden silah depolamamalarını istedi
YEREL

DUTERTE ABD KUVVETLERİNDEN SİLAH DEPOLAMAMALARINI İSTEDİ
Basketbol: Toplu sonuç
YEREL

BASKETBOL: TOPLU SONUÇ

Romanya'da &quot;af tasarısı&quot; protestoları
YEREL

ROMANYA'DA "AF TASARISI" PROTESTOLARI
Nijerya'da Boko Haram saldırısı
YEREL

NİJERYA'DA BOKO HARAM SALDIRISI
Hentbol: Toplu sonuç
YEREL

HENTBOL: TOPLU SONUÇ

Kış yangınlarına dikkat
YEREL

KIŞ YANGINLARINA DİKKAT
Myanmar'da NLD'nin hukuk danışmanına suikast
YEREL

MYANMAR'DA NLD'NİN HUKUK DANIŞMANINA SUİKAST
Malezya açıklarında batan tekne
YEREL

MALEZYA AÇIKLARINDA BATAN TEKNE
Voleybol: Efeler Ligi
YEREL

VOLEYBOL: EFELER LİGİ
Sünnet düğününde 2 kişinin öldürülmesi
YEREL

SÜNNET DÜĞÜNÜNDE 2 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ
West Ham, Payet için Marsilya ile anlaştı
YEREL

WEST HAM, PAYET İÇİN MARSİLYA İLE ANLAŞTI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Filipinler'de terörle mücadele operasyonları
YEREL

FİLİPİNLER'DE TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Futbol: Spor Toto 3. Lig'de görünüm
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 3. LİG'DE GÖRÜNÜM

Futbol: Spor Toto 2. Lig'de görünüm
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG'DE GÖRÜNÜM

Futbol: Toplu sonuç
YEREL

FUTBOL: TOPLU SONUÇ

BBP Genel Başkanı Destici:
YEREL

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ:
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Orgeneral Akar'ın Kardak bölgesinde yaptığı inceleme
YEREL

ORGENERAL AKAR'IN KARDAK BÖLGESİNDE YAPTIĞI İNCELEME
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU:
Nostaljik finalin galibi Federer
YEREL

NOSTALJİK FİNALİN GALİBİ FEDERER
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG