30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 00:12

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ-Keşan karayolunda, Feriha Bakır (55) yönetimindeki 59 KP 856 plakalı otomobil ile Mustafa Akgün'ün (35) kullandığı 16 AEU 50 plakalı otomobil, Ahievren Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ve Akgün ile aynı araçtaki Mediha Sarıkurt (38) yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Bakır, buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Tekirdağ-Keşan karayolu bir süre trafiğe kapandı.

İLGİLİ HABERLER

Milli Savunma Bakanı Işık, Tekirdağ'da
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK, TEKİRDAĞ'DA
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Tekirdağ'da
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN, TEKİRDAĞ'DA