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Kış gecesini "herfene sohbeti"yle ısıttılar

30 Ocak 2017 Pazartesi, 01:01
Kış gecesini "herfene sohbeti"yle ısıttılar

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Uzundere ilçesinde yapılan geleneksel "herfene sohbeti" etikliği, soğuk kış gecesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesinin iş birliğinde ilçeye Kirazlı Mahallesi'nde kurulan çadırda düzenlenen etkinlikte, "herfene" geleneğine uygun hazırlanan cağ kebabı, tandır ekmeği, kete, pestil, su böreği, dut çullaması, civil peyniri, kızılcık şurubu, ceviz, dut kurusu, incir dövmesi ve çeşitli yiyecek ve içeceklerden oluşan yöreye ait zengin bir ikramda bulunuldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesine rağmen davetliler daha sonra, halk ozanları İhsan Yavuzer ve Rahim Sağlam'ın seslendirdiği kendi eserleri ve karşılıklı atışmasıyla keyifli anlar yaşadı.

Yöresel tiyatro oyunları ve çeşitli aktivitenin yer aldığı organizasyon ilgiyle izlendi.

Anadolu'nun pek çok yerinde kış gecelerinde eğlence amacıyla düzenlenen etkinlikte yöresel ürünler de sergilendi.

- Tunç Fındık'a hemşehrilik beratı

İlçede gerçekleştirilen 3. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali'ne katılan dağcılar da ikramları yiyerek düzenlenen etkinlikte keyifli anlar yaşadı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, ilçenin tanıtımına yaptığı katkılar dolayısıyla Uzundere Belediyesi tarafından fahri hemşehri seçilen milli dağcı Tunç Fındık'a "berat" verdi.

Vali Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki bu güzel geleneğin yaşatılmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, "Bu güzel geleneğin yaşatılması için emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemiz gittikçe güzelleşiyor ve gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Ersan Başar ile çok sayıda davetli de katıldı.

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