Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Darende-Elbi̇stan, Bozkır-Hadi̇m, Taşkent-Adi̇ller ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti̇pi̇ nedeni̇yle trafi̇ğe kapandı.
İzmir-Aydın otoyolunun Aydın istikameti 1 ve 2'inci kilometrelerinde Belevi Viyadüğü'nde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle bu kesim trafiğe kapatılarak, ulaşım acil geçişten şerit değişikliği yapılarak sağlanıyor.
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektromekanik sistemleri yapılacağından, Kastamonu-Ilgaz istikametindeki tüpün sol şeridi saat 08.00-19.00 arasında trafiğe kapatılacak, ulaşım belirtilen tek şeritten sağlanacak.