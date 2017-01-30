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Karayollarında durum

30 Ocak 2017 Pazartesi, 08:15

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Darende-Elbi̇stan, Bozkır-Hadi̇m, Taşkent-Adi̇ller ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti̇pi̇ nedeni̇yle trafi̇ğe kapandı.

İzmir-Aydın otoyolunun Aydın istikameti 1 ve 2'inci kilometrelerinde Belevi Viyadüğü'nde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle bu kesim trafiğe kapatılarak, ulaşım acil geçişten şerit değişikliği yapılarak sağlanıyor.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektromekanik sistemleri yapılacağından, Kastamonu-Ilgaz istikametindeki tüpün sol şeridi saat 08.00-19.00 arasında trafiğe kapatılacak, ulaşım belirtilen tek şeritten sağlanacak.

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