Karayollarında durum

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Darende-Elbi̇stan, Bozkır-Hadi̇m, Taşkent-Adi̇ller ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti̇pi̇ nedeni̇yle trafi̇ğe kapandı.

İzmir-Aydın otoyolunun Aydın istikameti 1 ve 2'inci kilometrelerinde Belevi Viyadüğü'nde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle bu kesim trafiğe kapatılarak, ulaşım acil geçişten şerit değişikliği yapılarak sağlanıyor.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektromekanik sistemleri yapılacağından, Kastamonu-Ilgaz istikametindeki tüpün sol şeridi saat 08.00-19.00 arasında trafiğe kapatılacak, ulaşım belirtilen tek şeritten sağlanacak.