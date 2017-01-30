GÜNDEM / 30 OCAK 2017

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Genişletilmiş İl Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ



1- TÜİK, ocak ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi'ni açıklayacak.



(Ankara/ 10.00)



2- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Türk-Mısır İş Forumu'na katılacak.



(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri Bakanı Susana Malcorra ile görüşecek ve Arjantin Uluslararası İlişkiler Konseyi'nde (CARİ) akademisyenlerle bir araya gelecek.



(Buenos Aires) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ABD'nin New York kentinde, BM 6. EKOSOK Gençlik Forumu ve Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, Rusya Federasyonu'nun Gençlik Konularından Sorumlu Federal Ajansının Başkanı Alexei Palamarchuk ve BM Gençlik Özel Temsilcisi Ahmad Alhendawi ile görüşecek.



(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta Beşiktaş-Atiker Konyaspor, Adanaspor-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.



(İstanbul/Adana/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta TOFAŞ-Darüşşafaka Doğuş, Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.



(Bursa/19.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



4- Voleybolda Efeler Ligi'nin 13. haftası Tokat Belediye Plevne-Şanlıurfa Memleketspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.



(Tokat/16.00) (Fotoğraflı)



5- TFF 1. Lig'de 19. haftanın son maçında Şanlıurfaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek.



(Şanlıurfa/18.30)







ÖZEL HABER

1- Halepliler yalnız bırakılmıyor

- Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık:

- "Şu ana kadar yaklaşık 2 bin tır yardım malzemesi içeriye gönderildi. 2 bin tır da sivil toplum kuruluşları tarafından toplandı. Halep kampanyamız halen devam etmekte"

- "250 bin insanın yaşadığı ve şartlarının iyi olmadığı Azez bölgesindeki Mukavame kampı için Suudi Arabistan'daki Kral Selman Vakfından destek sözü aldık. Onlar aracılığıyla bu kampın işletilmesi konusunda çalışacağız"



(Erdal Türkoğlu/Hatay) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Cerablus, polislere emanet

- Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'ten temizlenen Cerablus'ta 450 polis, Türkiye'de aldıkları eğitimlerin ardından nüfusu 30 bine ulaşan ilçenin huzur ve güvenini sağlamak için görev yapıyor

- Cerablus Emniyet Müdürü Abdurrezzak Aslan el-Laz:

- "Cerablus'ta herkes güven ve huzur içerisinde yaşayacak. Bunun için polisler 24 saat çalışıyor"



(Kerem Kocalar/Gaziantep) (Fotoğraflı/Görüntülü)







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