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Fırat Kalkanı Harekatı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 09:16

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın 160. gününde 20 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 160. gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 184 hedefe atış yapılarak terörist grupların faaliyetleri baskı altına alındı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla El Bab, Tadif ve Bzagah bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'a ait 23 hedefe düzenlenen harekatta barınma maksatlı kullanılan 20 bina, bir mühimmat deposu ve 2 savunma mevzisi imha edildi.

Harekat kapsamında gün içinde 20 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

Muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timleri, 76 el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Harekatın başından bugüne çoğu tuzaklanmış 3 bin 507 patlayıcı ve 55 mayın kontrollü etkisiz hale getirildi.

Koalisyon güçlerinin hava unsurları tarafından El-Bab ve Bzagah'da bulunan DEAŞ hedeflerine yönelik 2 hava harekatında terör örgütü mensuplarınca kullanılan silah monteli bir araç imha edildi.

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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN 160. GÜNÜNDE, 23 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFİ HAVADAN VURULDU, 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.
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