Yurtta kış

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MALATYA (AA) - Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 mahallenin yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ'da 4, Arapgir'de 3, Darende'de 7, Hekimhan'da 4 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Toplam 214 kilometrelik kapalı yolun ulaşıma açılması için 31 ekip iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

- Buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde yarın sabah saatlerine kadar havanın parçalı ile az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 1-2 derece azalacağı beklenen bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis ile pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.