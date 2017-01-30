Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 29 derece ile Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçmesi, bölge genelinin buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgarın güney yönlerden gece ilk saatlere kadar yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 29, Erzurum'da 16, Kars'ta 21, Ardahan'da 13, Erzincan'da 10, Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 9, Kars ve Ağrı'da 10, Ardahan'da 9, Erzincan'da 5 ve Iğdır'da 3 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 100, Erzurum'da 50, Kars'ta 34, Iğdır'da 20 ve Ardahan'da 24 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, vatandaşların bölgede oluşabilecek buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsüne sahip, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.