YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yunanistan'ın 8 darbeciyi Türkiye'ye iade etmeme kararı

BURSA (AA) - Balkanlarla Sürekli İşbirliği ve Temas Derneği Başkanı Ali Sait Adiloğlu, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönündeki kararını eleştirdi.

Adiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkının 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine tek vücut olarak karşı koyduğunu ve içerideki ve dışarıdaki düşmanlara önemli ders verdiğini söyledi.

Darbe girişimi sonrası "dost" olarak gözüken pek çok ülkenin sessizliğe büründüğünü, 250 şehidi, binlerce yaralıyı görmezden gelerek ilan edilen olağanüstü hali eleştirdiğini anımsatan Adiloğlu, sözde müttefik bu ülkelerin geçen süreçte demokrasiden, hukukun üstünlüğünden yana tavır koyan Türk halkının değil, darbecilerin safında yer almayı tercih ettiğini kaydetti.

Adiloğlu, başarısız darbe girişimi sonrası pek çok hainin başka ülkelere kaçtığını ve sığınma talep ettiğini hatırlatarak, "Bu hainler kaçarak milletimizin gazabından kurtulabildiklerini sanıyorlar ama büyük yanılgı içindeler. Elbet bu millet, hainlere hak ettikleri cezayı verecektir." diye konuştu.

Başarısız darbe girişimi sonrası 8 sözde askerin helikopterle Yunanistan'a kaçtığını anımsatan Adiloğlu, şöyle devam etti:



"Devletimiz derhal bu kişilerin iade edilmesiyle ilgili girişimlere başladı. Daha önce darbecilerin iade edileceğini ifade eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, hangi ülkelerden ne talimat ve ne gibi yardım vaatleri karşılığı bu kararı aldırdı. Başta darbe girişiminde bulunan askerlerin iade edileceği yönünde beyanatlar verilirken, Yunanistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ üyesi 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar vermiştir. Bu karar tamamen siyasidir ve iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verecektir. Bu kararın Balkanlar'da yaşayan halklar arasındaki dostluğun zedelenmemesi için değiştirilmesini beklemekteyiz. Yunanistan'ın bu kararına şaşırmadık. Bizim onlara önerimiz iade etmedikleri 8 darbeci askeri kendi ordularına almalarıdır."





İLGİLİ HABERLER