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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'a düzenlenen silahlı saldırı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:20

AYDIN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a 29 Ekim 2016'da Aydın'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca Tezcan'a yönelik silahlı saldırı soruşturmasına ilişkin hazırlanan ve Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen 13 sayfalık iddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Alparslan Sargın hakkında "silahla hayati tehlike geçirecek, kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama ve zincirleme tehdit" suçundan 5 ila 15 yıl arasında ceza talep edildi.

Sargın ile aynı restoranda yemek yiyen ve adli kontrolle serbest bırakılan Fatih Y. hakkında "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan 6 ay ila 5 yıl arasında istenen cezada, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 4'te 1 oranında indirim yapılması talep edildi. Sargın'ın olay yerinden kaçması için taksi temin ettiren şüpheli İrfan T. için de "suçluyu kayırma" suçundan 6 ay ila 5 yıl arasında ceza istendi.

- Tezcan'ın ifadesi

İddianamede, Tezcan'ın olayla ilgili ifadesine yer verildi. Buna göre Tezcan, olay günü 30-35 kişilik grupla yemek yemek üzere bir restorana gittiklerini, kendisinin 5-6 masanın birleşmesiyle oluşturulan yerde otururken Sargın'ın kendisinin olduğu yere bir el ateş ettiğini, sağ bacak uyluk kısmında sancı hissettiğini belirtti.

Ateş eden şahsın tam olarak ne söylediğini hatırlamadığını, bir şeyler söyleyerek bağırdığını, olay sonrası ambulansla hastaneye götürüldüğünü dile getiren Tezcan, şahsın provokasyon yaratma düşüncesiyle olayı gerçekleştirdiğini düşündüğünü ifade etti. Tezcan, Sargın ve olay anında restoranda birlikte oturduğu Fatih Y'den şikayetçi oldu.

- PKK'lı terörist için saygı duruşunda bulunmasına kızmış

Alparslan Sargın ise ifadesinde, restoranda yemek yediği esnada garsonun 50-60 kişilik bir grubun geleceğini belirterek kendilerini balkona almak istediğini, kendisinin de havanın soğuk olduğunu söylediğini, masaların biraz ileriye kurulmasını istediğini ve alkol aldığını dile getirdi.

Garsonun yarım saat sonra CHP'li grubun milletvekilleriyle birlikte geleceğini söylediğini, içeriye önce 10-15 kişilik grubun geldiğini, 45 dakika sonra bu kişilerin masadan kalkarak Tezcan'ı karşıladıklarını anlatan Sargın, Tezcan'ı gördükten sonra o an için herhangi bir neden yokken sinirlenmeye ve titremeye başladığını kaydetti.

- Olaydan sonra arkadaşına "görüşürüz" deyip kaçmış

Tezcan'a 6-7 ay kadar önce HDP kongresinde, ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşu sırasında ayağa kalkmasından dolayı kızdığını, tuvalete girip çıktıktan sonra üzerindeki tabancanın ağzına mermi verdiğini belirten Sargın, arkası dönük olan Tezcan'a yaklaşıp tabancayla bacağına doğru bir el ateş ettiğini, "Teröristlere değil bu ülkenin şehidine sahip çıkacaksın, onlara saygı göstereceksin, saygı duyacaksınız şehitlere” diye bağırdığını, masada oturan arkadaşına "görüşürüz" dedikten sonra restorandan ayrıldığını dile getirdi.

İddianamede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın vekillerince "Alparslan Sargın'ın diğer şüphelilerle birlikte tasarlayarak müştekiyi yaraladığının" öne sürüldüğü ancak dinlenen tanıklar, mağdurlar ve HTS kayıtlarına bakıldığında şüpheli Fatih Y'nin, Tezcan'ın grubundan yaklaşık 25 dakika daha önce rezervasyon yaptırdığı, Tezcan'ın buradaki restorana gideceği yönünde şüphelilere bilgi verilmediği, bu doğrultuda şüpheli Alparslan Sargın'ın müştekiyi "tasarlayarak vurduğuna dair delil bulunmadığı", eylemin "terör amaçlı ya da örgütlü olarak gerçekleştirildiğinin de delili bulunmadığı" görüşlerine yer verildi.

- Olay

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı 29 Ekim 2016'da Aydın'daki bir restoranda yemek yediği esnada ayağından silahla vurarak yaralayan Alparslan Sargın, Kuşadası ilçesinde yakalanmış, yanındaki arkadaşı Fatih Y. ise teslim olmuştu. Olaya ilişkin İrfan T. de gözaltına alınmıştı.

Sargın, 2 Kasım'ta tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


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