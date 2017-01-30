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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:40

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 27 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen, çeşitli meslek gruplarından 27 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklananlar arasında, 25 Kasım'daki operasyonda yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, daha sonra hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan Antalya Defterdar Vekili B.A. da yer aldı.

Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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