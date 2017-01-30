Doğu'da ulaşıma kar ve tipi engeli

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'daki 7 ilde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 696 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölge genelinde 4 gündür aralıklarla süren kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'daki 281 mahallenin yanı sıra Erzincan'da 144, Tunceli'de 38, Kars'ta 19, Ağrı'da 115, Iğdır'da 36 ve Ardahan'da 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan, Tunceli, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da, İl Özel İdaresi ile karayolları ekiplerinin karla mücadele timleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, karayollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler de mahalle yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri, ayrıca il merkezinde 50 santimetreye ulaşan karı temizlemek için kepçe, kamyon ve diğer araçlarla başlatılan çalışmalara devam ediyor.