30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Doğu'da ulaşıma kar ve tipi engeli

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:42

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'daki 7 ilde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 696 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölge genelinde 4 gündür aralıklarla süren kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'daki 281 mahallenin yanı sıra Erzincan'da 144, Tunceli'de 38, Kars'ta 19, Ağrı'da 115, Iğdır'da 36 ve Ardahan'da 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan, Tunceli, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da, İl Özel İdaresi ile karayolları ekiplerinin karla mücadele timleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, karayollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler de mahalle yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri, ayrıca il merkezinde 50 santimetreye ulaşan karı temizlemek için kepçe, kamyon ve diğer araçlarla başlatılan çalışmalara devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Sakal eksikliği erkekler de problem oluyor
YEREL

SAKAL EKSİKLİĞİ ERKEKLER DE PROBLEM OLUYOR
Erzurumlu spor adamları Ankara'da bir araya geldi
YEREL

ERZURUMLU SPOR ADAMLARI ANKARA'DA BİR ARAYA GELDİ
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA DONDURUCU SOĞUKLAR
Sultanbeyli'de Dadaşlar Kızılay'a kan verdi
YEREL

SULTANBEYLİ'DE DADAŞLAR KIZILAY'A KAN VERDİ
TYB Erzurum Şubesi'nde 'Erzurum Şehir Arşivi' konuşuldu
YEREL

TYB ERZURUM ŞUBESİ'NDE 'ERZURUM ŞEHİR ARŞİVİ' KONUŞULDU
JAK ekipleri Palandöken'de hayat kurtarıyor
YEREL

JAK EKİPLERİ PALANDÖKEN'DE HAYAT KURTARIYOR
Kış gecesini &quot;herfene sohbeti&quot;yle ısıttılar
YEREL

KIŞ GECESİNİ "HERFENE SOHBETİ"YLE ISITTILAR
3. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali
YEREL

3. ULUSLARARASI EMRAH ÖZBAY BUZ TIRMANIŞ FESTİVALİ
25 Mart Oltuspor, Pasinler'i 3-2 mağlup etti
YEREL

25 MART OLTUSPOR, PASİNLER'İ 3-2 MAĞLUP ETTİ
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
Sömestir tatili Palandöken'e bereket getirdi
YEREL

SÖMESTİR TATİLİ PALANDÖKEN'E BEREKET GETİRDİ
3. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali
YEREL

3. ULUSLARARASI EMRAH ÖZBAY BUZ TIRMANIŞ FESTİVALİ
Erzurumlu Teknik Direktörün kupa başarısı
YEREL

ERZURUMLU TEKNİK DİREKTÖRÜN KUPA BAŞARISI
Başkan Halis, birinci yarıyılı değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN HALİS, BİRİNCİ YARIYILI DEĞERLENDİRDİ
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ