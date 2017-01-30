Abant Tabiat Parkı'nda sömestir yoğunluğu

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BOLU (AA) - Okulların yarıyıl tatiline girmesi dolayısıyla doğal güzellikleri ile ünlü Bolu Abant Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını yaşanıyor.

Ankara ve İstanbul arasında yer alan ve Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant, sömestir tatilinde ziyaretçilerin gözde mekanları arasında yer almaya devam ediyor. Tabiat parkında bulunan oteller, yüzde 100'e varan doluluk oranlarıyla hizmet veriyor. Yoğun ilgi nedeniyle tatilciler, araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanıyor.

Günübirlik ya da tabiat parkında bulunan otellerde konaklamak için gelen tatilciler, tatillerinin keyfini kar kalınlığının yarım metre olduğu ormanlık alan içerisinde yürüyüş yaparak, şambreller ile kayarak, ata ve faytona binip hatıra fotoğrafı çektirerek çıkartıyor.

Bu arada zaman zaman tatilciler, soğuk havanın etkili olduğu bölgede kar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşıyor. Araçları kayan sürücüler, araçlarına zincir takarak yollarına devam edebiliyor.

- Cipi ekmek teknesi oldu

Öte yandan Abant yakınındaki Örencik köyü sakinlerinden İsmail Ulu, 1976 model cipine taktığı aparatlar ile tabiat parkında kar kürüyor, yolda kalan ve kayarak yoldan çıkan araçları kurtarıyor. Gün boyunca Abant Gölü çevresinde dolaşan Ulu, günlük kazancını bu yolla sağlıyor.

Sömestir tatilinin başlamasıyla bölgeye olan ilginin arttığını ifade eden Ulu, "Bazı arkadaşlarımız burada faytonculuk yaparak geçimini sağlıyor. Ben de cipime yaptığım aparatlarla kar kürüyor, araç çekiyor ve kurtarıyorum. Bu sayede ekmek paramızı kazanıyoruz." dedi.