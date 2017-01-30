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Haiti'de seçim süreci sona erdi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:54

PORT-AU-PRINCE (AA) - Haiti'de 2015'te başlayan seçim süreci, yerel ve milletvekili seçiminin son turunun düzenlenmesiyle sona erdi.

Haiti halkı, seçimin önceki turlarında belirlenemeyen 8 milletvekilini seçmek ve on yıldan uzun süredir yapılamayan yerel seçim için sandık başına gitti.

Katılımın az olduğu seçimlerde ülkedeki 5 bin 500 bölgenin yöneticisi belli olacak.

Ülkede geçen yıl devlet başkanı seçimi de düzenlenmişti.

Haiti'de devlet başkanlığı seçiminin ilk turu 25 Ekim 2015'te yapılmış, resmi sonuçların açıklanmasının ardından başkent Port-au-Prince'da çıkan çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Seçimin 27 Aralık 2015'te yapılması planlanan ikinci turu, gösteriler nedeniyle 24 Ocak'a ertelenmişti. Ancak seçimin protestolar nedeniyle ikinci kez ertelenmesi sonucu Devlet Başkanı Michel Martelly, bir halefi olmadan 7 Şubat'ta görevi bırakmak zorunda kalmıştı.

Görevinden ayrılan Martelly'nin yerine 15 Şubat'ta geçici olarak Senato Başkanı Jocelerme Privert getirilmiş, Privert'ın 120 günlük görev süresinin 15 Haziran'da dolmasıyla da ülkedeki siyasi belirsizlik artmıştı.

Ülkede 9 Ekim'de yapılması planlanan ancak Matthew Kasırgası nedeniyle 20 Kasım'a ertelenen seçimde farklı partilerden 2'si kadın 27 aday, devlet başkanlığı için yarışmıştı.

Haiti Seçim Kurulunun (CEP) 4 Ocak'ta açıkladığı resmi sonuçlara göre, Tet Kale Partisinin adayı 48 yaşındaki Jovenel Moise, 20 Kasım'da düzenlenen seçimde oyların yüzde 55,6'sını alarak devlet başkanı olmuştu.

Ülkede bir sonraki devlet başkanlığı seçiminin 2022'de düzenlenmesi bekleniyor.

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