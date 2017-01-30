Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı

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ANTALYA (AA) - Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğünce, Antalya ve Muğla'da perşembe gününe kadar buzlanma ve don beklendiği bildirildi.

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece başlayacak don ve buzlanmanın, 2 Şubat Perşembe günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Perşembe günü sabah saatlerine kadar, Antalya ve Muğla'nın sahil kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette, iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Başta zirai faaliyetlerde bulunan üreticiler olmak üzere, meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.



