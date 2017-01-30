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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'daki FETÖ/PDY soruşturması

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:24
Samsun'daki FETÖ/PDY soruşturması

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 eski emniyet mensubu, adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 25 Ocak'ta kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilen emniyet amirleri M.A, İ.A, T.T, komiser H.G, komiser yardımcısı A.Y, başpolis memurları O.K, D.A. ile polis memurları M.E, Y.D, N.B. ve E.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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