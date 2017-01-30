30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MTV ilk taksit ödemesinde son gün yarın

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:27

ANKARA (AA) - Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödeme süresi yarın sona eriyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler 2017 yılı MTV ilk taksit ödemesini, GİB'in internet sayfası aracılığıyla yarın saat 22.00'ye kadar kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek.

Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Keçiören'de türküler filizlendi
YEREL

KEÇİÖREN'DE TÜRKÜLER FİLİZLENDİ
Uluslararası Turizm Fuarı'ndan Ankara'ya Ödül
YEREL

ULUSLARARASI TURİZM FUARI'NDAN ANKARA'YA ÖDÜL
Eskrimde 5 madalya
YEREL

ESKRİMDE 5 MADALYA

Yol bisikletinde sezon Antalya'da açılacak
YEREL

YOL BİSİKLETİNDE SEZON ANTALYA'DA AÇILACAK
Haiti'de seçim süreci sona erdi
YEREL

HAİTİ'DE SEÇİM SÜRECİ SONA ERDİ
Ersan'ın 31 sayı, 11 ribaundu yetmedi
YEREL

ERSAN'IN 31 SAYI, 11 RİBAUNDU YETMEDİ
DERLEME - Trump'ın göçmen kararına tepkiler ile ilgili haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
YEREL

DERLEME - TRUMP'IN GÖÇMEN KARARINA TEPKİLER İLE İLGİLİ HABERLERİMİZİ DERLEYEREK YENİDEN YAYIMLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA.
Milli atletlerden Avrupa'da 7 madalya
YEREL

MİLLİ ATLETLERDEN AVRUPA'DA 7 MADALYA
Voleybol: Avrupa kupaları
YEREL

VOLEYBOL: AVRUPA KUPALARI
Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardımı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE EKMEK YARDIMI
Ekonomik güven endeksi ocakta düştü
YEREL

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ OCAKTA DÜŞTÜ
AK Parti Ankara İl Başkanından referanduma &quot;Evet&quot;
YEREL

AK PARTİ ANKARA İL BAŞKANINDAN REFERANDUMA "EVET"
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI

GÜNDEM / 30 OCAK 2017
YEREL

GÜNDEM / 30 OCAK 2017
EPDK'dan 18 akaryakıt şirketine 4,9 milyon lira ceza
YEREL

EPDK'DAN 18 AKARYAKIT ŞİRKETİNE 4,9 MİLYON LİRA CEZA
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 160. gününde, 23 DEAŞ terör örgütü hedefi havadan vuruldu, 20 terörist etkisiz hale getirildi.
YEREL

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN 160. GÜNÜNDE, 23 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFİ HAVADAN VURULDU, 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.
Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 30 OCAK 2017

Duterte ABD kuvvetlerinden silah depolamamalarını istedi
YEREL

DUTERTE ABD KUVVETLERİNDEN SİLAH DEPOLAMAMALARINI İSTEDİ
Basketbol: Toplu sonuç
YEREL

BASKETBOL: TOPLU SONUÇ

Romanya'da &quot;af tasarısı&quot; protestoları
YEREL

ROMANYA'DA "AF TASARISI" PROTESTOLARI
Nijerya'da Boko Haram saldırısı
YEREL

NİJERYA'DA BOKO HARAM SALDIRISI
Hentbol: Toplu sonuç
YEREL

HENTBOL: TOPLU SONUÇ

Kış yangınlarına dikkat
YEREL

KIŞ YANGINLARINA DİKKAT