Sivasspor seriyi bozdu

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SİVAS (AA) - TFF 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mersin İdmanyurdu'na 1-0 mağlup olan Sivasspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sezona istediği gibi başlayamayan kırmızı-beyazlı ekip, 5. haftanın ardından göreve gelen teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde iyi bir çıkış yakaladı. Bakkal ile 14 maça çıkan ve bu periyotta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Sivasspor, 28 puan toplayarak ligin üst sıralarına yükselmeyi başardı.

Ligde en son 11. haftada deplasmanda Ümraniyespor'a kaybeden Bakkal'ın öğrencileri, bu maçın ardından çıktığı 7 karşılaşmada yenilmezlik serisi yakaladı. Sahasında Eskişehirspor'u 2-0, Göztepe'yi 3-0 ve Boluspor'u 3-1 yenmeyi başaran kırmızı-beyazlı ekip, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Sivasspor, bu süreçte deplasmanda Giresunspor 2-1 ve Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederken, Evkur Yeni Malatyaspor maçından golsüz berabere ayrıldı.

Sivasspor, 7 maçlık bu periyotta sadece 2 gol yerken, rakip fileleri ise 11 kez havalandırdı.

Ligin 19. haftasında son sıradaki Mersin İdmanyurdu'na 1-0 yenilen Sivasspor, hem yenilmezlik serisini sürdüremedi hem de şampiyonluk yarışında önemli 3 puandan oldu.

Teknik direktör Mesut Bakkal tarafından verilen izin nedeniyle günü dinlenerek geçiren kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 18.00'de kulüp tesislerinde toplanarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Tuzlaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.