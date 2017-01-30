Meteorolojik uyarı

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ANKARA (AA) - Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riskinin devam ettiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde 2 Şubat sabahına kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riskinin devam ettiği belirtildi. Vatandaşlardan, yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde ise mevcut kar örtüsü üzerine yer yer yoğun olmak üzere yeni kar yağışı beklendiği kaydedildi. Özellikle dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riski olduğu uyarısı yapıldı.