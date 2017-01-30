30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği yeniden faaliyette

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:50

ANKARA (AA) - Türkiye'nin 2014'te güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle tahliye ettiği Trablus Büyükelçiliğinin bugün çekirdek kadroyla faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen yıl 30 Mayıs'ta Trablus ziyareti sırasında, 2014'te güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle tahliye edilen Trablus Büyükelçiliğinin tekrar açılmasına yönelik sürecin başlatıldığı hatırlatıldı.

Çalışmalarını bugüne kadar Tunus'ta sürdüren Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'ın gözetiminde yürütülen büyükelçiliğin yeniden açılmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, büyükelçiliğimizin faaliyetleri ilk aşamada çekirdek kadroyla bugün başlatılmıştır.

Bugüne kadar çalışmalarını kesintisiz sürdüren Misurata Başkonsolosluğumuzun yanı sıra Trablus Büyükelçiliğimizin de yeniden faaliyete geçmesiyle ülkemiz Libya’daki mevcudiyetini güçlendirmiş olmaktadır.

Libya’yla yakın tarihi, kardeşlik ve dostluk bağlarımız ve Libya halkının tüm kesimlerini kucaklayan yaklaşımımız çerçevesinde Büyükelçiliğimizin yeniden faaliyete geçmesi ülkemizin Libya’da barış ve istikrarın tesisi ile yeniden inşa çabalarına daha güçlü destek sağlamasına katkıda bulunacaktır.

Türkiye, Libya Siyasi Anlaşması temelinde barış ve uzlaşı yönünde atılacak adımlara yönelik katkılarını ve kardeş Libya'nın toprak bütünlüğü ile ulusal birliğini güçlü biçimde desteklemeyi sürdürecektir."

İLGİLİ HABERLER

İnsansı robotlar yaşlı bakım hizmeti verecek
YEREL

İNSANSI ROBOTLAR YAŞLI BAKIM HİZMETİ VERECEK
&quot;İslamofobiye karşı Mevlana'nın öğretileri örnek verilmeli&quot;
YEREL

"İSLAMOFOBİYE KARŞI MEVLANA'NIN ÖĞRETİLERİ ÖRNEK VERİLMELİ"

Haftanın tarihine bakış
YEREL

HAFTANIN TARİHİNE BAKIŞ
Hugo Chavez'in dizisi çekildi
YEREL

HUGO CHAVEZ'İN DİZİSİ ÇEKİLDİ
Meteorolojik uyarı
YEREL

METEOROLOJİK UYARI
TESK Genel Başkanı Palandöken:
YEREL

TESK GENEL BAŞKANI PALANDÖKEN:
MTV ilk taksit ödemesinde son gün yarın
YEREL

MTV İLK TAKSİT ÖDEMESİNDE SON GÜN YARIN
Keçiören'de türküler filizlendi
YEREL

KEÇİÖREN'DE TÜRKÜLER FİLİZLENDİ
Uluslararası Turizm Fuarı'ndan Ankara'ya Ödül
YEREL

ULUSLARARASI TURİZM FUARI'NDAN ANKARA'YA ÖDÜL
Eskrimde 5 madalya
YEREL

ESKRİMDE 5 MADALYA

Yol bisikletinde sezon Antalya'da açılacak
YEREL

YOL BİSİKLETİNDE SEZON ANTALYA'DA AÇILACAK
Haiti'de seçim süreci sona erdi
YEREL

HAİTİ'DE SEÇİM SÜRECİ SONA ERDİ
Ersan'ın 31 sayı, 11 ribaundu yetmedi
YEREL

ERSAN'IN 31 SAYI, 11 RİBAUNDU YETMEDİ
DERLEME - Trump'ın göçmen kararına tepkiler ile ilgili haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
YEREL

DERLEME - TRUMP'IN GÖÇMEN KARARINA TEPKİLER İLE İLGİLİ HABERLERİMİZİ DERLEYEREK YENİDEN YAYIMLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA.
Milli atletlerden Avrupa'da 7 madalya
YEREL

MİLLİ ATLETLERDEN AVRUPA'DA 7 MADALYA
Voleybol: Avrupa kupaları
YEREL

VOLEYBOL: AVRUPA KUPALARI
Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardımı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE EKMEK YARDIMI
Ekonomik güven endeksi ocakta düştü
YEREL

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ OCAKTA DÜŞTÜ
AK Parti Ankara İl Başkanından referanduma &quot;Evet&quot;
YEREL

AK PARTİ ANKARA İL BAŞKANINDAN REFERANDUMA "EVET"
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI

GÜNDEM / 30 OCAK 2017
YEREL

GÜNDEM / 30 OCAK 2017
EPDK'dan 18 akaryakıt şirketine 4,9 milyon lira ceza
YEREL

EPDK'DAN 18 AKARYAKIT ŞİRKETİNE 4,9 MİLYON LİRA CEZA
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 160. gününde, 23 DEAŞ terör örgütü hedefi havadan vuruldu, 20 terörist etkisiz hale getirildi.
YEREL

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN 160. GÜNÜNDE, 23 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFİ HAVADAN VURULDU, 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.
Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM