Üniversite öğrencilerinden kampüsteki kediler için "barınma evi"

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi (KÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, soğuk havalarda kedilerin üşümemesi için "barınma evleri" yaparak kampüsteki farklı yerlere koydu.

Gönüllü üniversite öğrencilerin kendi imkanlarıyla yaptıkları 60 santimetre büyüklükteki ahşap barınaklarda kedilerin beslenme ihtiyacı da karşılanıyor. Kampüsteki belirli yerlere bırakılan barınakların içlerinde kedilerin ihtiyacını karşılayabilmeleri için yiyecek ve su da bulunuyor.

KÜ Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyesi Rabia Mukaddes Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barınakları kedileri soğuktan korumak için yaptıklarını söyledi.

Barınaklara kedilerin beslenebilmeleri için mama da koyduklarını da belirten Yanmaz, bunları kampüsteki belirli yerlere koyduklarını anlattı.

Arkadaşlarıyla kedi barınma evleri yapmaya devam edeceklerini dile getiren Yanmaz, "Kastamonu'da aşırı soğuk günler geçiriyoruz. Hayvanlar da zor durumda kalıyor. Bu, vicdanımıza dokunuyor. Bunun için çalışmalara başladık. Şu ana kadar 7 kedi barınma evi yaptık." dedi.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Emircan Solak ise sokak hayvanlarına barınma yeri sağlayabilmek için kedi barınma evleri yaptıklarına dikkati çekerek, "Onların da bir yuvası olsun istedik. Barınaklar su ve soğuk geçirmiyor. İçlerinde gıda bölümü de oluşturduk." diye konuştu.

Kedi barınma evini yapmak için kırık sehpa gibi eski eşyaları kullandıklarına işaret eden Solak, bir bakıma geri dönüşüm de sağladıklarını vurguladı.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Merve Sarıkaya da sosyal sorumluluk dersi kapsamında başladıkları projeyi daha sonra geliştirdiklerini söyledi.

Sokak hayvanları için bir şeyler yapmaktan mutlu olduklarını dile getiren Sarıkaya, "Burada kış soğuk geçiyor. Hayvanları da düşünmemiz gerekiyor. Yaptığımız sadece ders kapsamında olan bir şey değil, amacımız daha çok insanlık. Kedilerimizin üşümemesi için çalışmaya başladık ve bunu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.