Murray ve Serena Williams ilk sırada

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ANKARA (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ardından açıklanan dünya sıralamalarında, erkeklerde Büyük Britanyalı Andy Murray, kadınlarda ABD'li Serena Williams zirvede yer aldı.

Geçen sezon kariyerinde ilk kez Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği'nin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında ilk sıraya çıkan Büyük Britanyalı Andy Murray, 4. turda elenmesine karşın 11 bin 540 puanla zirvedeki yerini korudu.

6 şampiyonluğunun bulunduğu Avustralya Açık'a 2. turda veda eden Sırp Novak Djokovic de 2. sırada kalmayı sürdürdü. Turnuvada yarı final oynayan İsviçreli Stanislas Wawrinka, bir sıra yükselerek 3'üncülüğe yerleşti.

Sakatlığı yüzünden verdiği 6 aylık aranın ardından Avustralya Açık'taki 5'inci, kariyerindeki 18'inci grand slam şampiyonluğuna ulaşan İsviçreli Roger Federer, 7 basamak atlayarak 10'unculuğa çıktı.

2014 Fransa Açık'taki zaferinden bu yana ilk grand slam finalini oynayan Rafael Nadal ise 9'unculuktan 6'ncılığa yükseldi.

Milli tenisçi Marsel İlhan ise elemeleri geçemediği Avustralya Açık sonrasında, 1 basamak yükselerek 238. sırada kendine yer buldu.





- Erkeklerde ilk 10

1 (1) - Andy Murray (Büyük Britanya): 11 bin 540

2 (2) - Novak Djokovic (Sırbistan): 9 bin 825

3 (4) - Stanislas Wawrinka (İsviçre): 5 bin 695

4 (3) - Milos Raonic (Kanada): 4 bin 930

5 (5) - Kei Nishikori (Japonya): 4 bin 830

6 (9) - Rafael Nadal (İspanya): 4 bin 385

7 (7) - Marin Cilic (Hırvatistan): 3 bin 560

8 (8) - Dominic Thiem (Avusturya): 3 bin 505

9 (6) - Gael Monfils (Fransa): 3 bin 445

10 (17) - Roger Federer (İsviçre): 3 bin 260





- Williams, zirveyi Kerber'den geri aldı





Avustralya Açık'taki 7'nci, grand slam turnuvalarındaki 23'üncü şampiyonluğunu elde eden ABD'li Serena Williams, 2016 ABD Açık'ın ardından Angelique Kerber'e kaptırdığı zirveye yeniden yerleşti.

"Açık dönemde en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan tenisçi" unvanını tek başına ele geçiren Williams, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında, 7 bin 780 puanla ilk sırada yer aldı.

Son şampiyon unvanıyla geldiği Avustralya Açık'a 4. turda veda eden Alman raket Kerber, 2'nciliğe geriledi. Avustralya'da ilk kez son 8'e kalan Çek Karolina Pliskova ise 2 sıra yükselerek kariyerinin en iyi derecesi olan 3'üncülüğe çıktı.

Avustralya Açık'ta ilk kez ana tablodan katılan milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 8 basamak atlayarak 82'nciliğe yükseldi. Elemeleri geçemeyen İpek Soylu ise 158'incilikten 161'inciliğe düştü.





- Kadınlarda ilk 10

1 (2) - Serena Williams (ABD): 7 bin 780

2 (1) - Angelique Kerber (Almanya): 7 bin 115

3 (5) - Karolina Pliskova (Çekya): 5 bin 270

4 (4) - Simona Halep (Romanya): 5 bin 73

5 (6) - Dominika Cibulkova (Slovakya): 4 bin 985

6 (3) - Agnieszka Radwanska (Polonya): 4 bin 915

7 (7) - Garbine Muguruza (İspanya): 4 bin 720

8 (10) - Svetlana Kuznetsova (Rusya): 3 bin 915

9 (8) - Madison Keys (ABD): 3 bin 897

10 (9) - Johanna Konta (Büyük Britanya): 3 bin 705