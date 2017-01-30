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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:07
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:

ADANA (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, anayasa değişikliği referandumunda partilerinin tavırıyla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, "Çok uzak olmayan bir gelecekte bu konuda kesin kararımızı kurumsal olarak bir karar aldıktan sonra basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Yapıcıoğlu, bir restorantta düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın "mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran başkanlık kararnamesi ile Kanada'nın Quebec eyaletinde dün bir camiye yapılan saldırının, Batı dünyasında haçlı zihniyetinin yeniden hortladığına işaret ettiğini belirtti.

Batı'da artık İslamafobinin yerini düpedüz İslam düşmanlığına bıraktığını vurgulayan Yapıcıoğlu, bu düşmanlığın da artık fiili saldırıya dönüştüğünü bildirdi.

Yapıcıoğlu, yükselen İslam düşmanlığına paralel olarak emperyalistlerin işbirlikçilerinin ülkede her türlü ayrılık sebebini, farklılığı bir fitne, fesat sebebine dönüştürüp ortalığı karıştırmaya çalıştığını dile getirdi.

- Referandumda kamplaşma uyarısı

Türkiye'nin gündeminde halihazırda anayasa değişikliğine ilişkin referandum olduğunu, "evet" veya "hayır" diyeceklerin birbirlerini "vatan hainliğiyle" suçlamak gibi bir aşırılığa kaçtığına işaret eden Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"50 milyon seçmenin 50 milyonu, 50 milyon farklı gerekçelerle bu anayasa değişikliğine 'evet' veya 'hayır' diyebilir. Herkesin fikrine de ama özellikle referandum sonucunda çıkacak sonuca herkesin saygı duyması gerekir. Başka bir seçeneğimiz yok. Dışarıdan bu kadar saldırı olurken, içeride bu kadar fay hatları harekete geçirilmeye çalışılırken, farklılıklarımız veya geçmişte yaşanan bazı acı olaylar bu kadar çok kaşınırken bir de 'evetçiler' ve 'hayırcılar' diye keskin bir şekilde bölünüp birbirimizi ihanetle suçlamanın hiçbirimize faydası yoktur. Yarın utanacağı bir kelimeyi hiç kimse bugünden ağzından kaçırmamalıdır."

- HÜDA PAR'ın referandumdaki tavrı

Yapıcıoğlu, kendilerine göre anayasada yapılan değişikliğin yetersiz olduğunu belirtti.

Bu konuda incelemelerinin devam ettiğine değinen Yapıcıoğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Getirilen değişiklik teklifinde iyiye doğru atılmış olan adımlar vardır. Desteklediğimiz, destekleyeceğimiz, hatta parti programımızda olan bazı değişiklikler vardır. Olumlu değişiklikler vardır ama beğenmediğimiz, yanlış bulduğumuz bazı değişiklikler de vardır. Eksiklikleri vardır. Biz bütün bunları parti içerisinde arkadaşlarımızla tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Sonuçta öyle inanıyorum ki çok uzak olmayan bir gelecekte bu konuda kesin kararımızı kurumsal olarak bir karar aldıktan sonra basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağız."



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