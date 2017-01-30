Enerjisa'dan çocuklar için enerji tasarrufu oyunu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Enerjisa, "Enerjini Koru" kampanyası kapsamında geliştirdiği mobil oyunundaki çizgi karakteri "Pozitip" ile çocuklara enerji verimliliğini eğlenceli ve öğretici bir şekilde anlatmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Enerjisa'nın enerji verimliliğini desteklemek için başlattığı "Enerjini Koru" kampanyasının, çocuklar için hazırladığı "Enerjimi Koruyorum" mobil oyunu ile devam ettiği belirtildi.

Enerjisa'nın çizgi karakteri Pozitip ile çocukların eğlenceli bir oyunun kahramanı olacağı kaydedilen açıklamada, aynı zamanda enerji verimliliğinin de öğretileceği ifade edildi.

Söz konusu mobil oyunla çocuklar, dünyanın enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olurken, sınırlı olan kaynakları nasıl koruyabileceklerini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde öğrenecek

Açıklamada, oyunun çocukları maceraya davet ettiği ve enerji koruyucusu Pozitip'in yardımıyla yeni bir şehir inşa edeceği belirtilerek, "Çocuklar her adımda enerji tasarrufu sağlayacak yöntemleri öğreniyor ve bu yöntemleri uyguladıkça yeşil puanları topluyor. Ayrıca çocuklar, oyundaki evleri ziyaret ederek eğlenceli tutumluluk görevlerini yerine getiriyor, evleri verimli hale getiriyor ve kazandığı ödüllerle yeni maceralara açılmanın keyfini yaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

"Enerjimi Koruyorum" oyununa Google Play Store ve Apple Store üzerinden ücretsiz olarak erişilebilecek. Enerjisa, "Dünyanın Enerjisini Ben Koruyorum!" sloganıyla ilköğretim çağındaki çocuklar için 2010 yılından itibaren hayata geçirdiği "Enerji Verimliliği Eğitimleri" sosyal sorumluluk projesiyle bugüne kadar 520 okuldan yaklaşık 250 bin öğrenciye ulaştı.



