"Serebral Palsi"li çocuklar için zatürre uyarısı

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MALATYA (AA) - Uzmanlara göre, kışın gribe yakalanan "Serebral Palsi"li (Beyin felci) çocuklar, bir süre sonra zatürreye dönüşen rahatsızlıkları dolayısıyla yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındığı için önlem alınması büyük önem taşıyor.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, bir kısmı yaşama karışarak çok başarılı olabilen SP'li çocuklar arasında, hayatını yatalak devam ettiren, hiç yürüyemeyen ağır engelliler de bulunduğunu söyledi.

Özellikle kış aylarında çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören SP'li çocukların büyük bir bölümünün, zatürre teşhisiyle yatırıldığını kaydeden Yakıncı, bu çocukların zatürre olmadan önce gribe yakalandığını, ardından ilerleyen hastalığın genellikle zatürreye döndüğünü aktardı.

Bu çocukların, "ayaklanamadıkları" için zatürreyi çok daha güç atlattığına dikkati çeken Yakıncı, şu uyarılarda bulundu:

"Bu çocuklar, balgam çıkarmayı bilemiyor. Bu nedenle tükürükleri akciğerlerine kaçıyor. Bunu atlatabilmenin en kolay yolu koruyucu olarak grip aşısının yaptırılması. Normalde her çocuğa grip aşısını öneriyoruz ama SP'li çocukların mutlaka aşı yapması gerekiyor. Genellikle grip aşısı eylül-kasım aylarında yapılıyor ama bu çocuklar riskli grupta olduğu için şu dönemde dahi yapılması gripten korunmaları açısından önem arz ediyor."

- "Aşı konusu SP alanında öksüz kalmış"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki çocuk yoğun bakım ünitesinde halen 6 SP'li çocuğun tedavi gördüğünü aktaran Yakıncı, bunlardan ikisinin gribe bağlı zatürre teşhisiyle hastanede yattığını söyledi.

Yakıncı, "Serebral Palsi"li çocukları bulunan ailelerin grip aşısı konusunda özellikle bilgilendirilmesinin önemine işaret ederek, "Aşı konusu SP'li hastalar için pek işlenmemiş, öksüz kalmış. Bu çocukların zaten kışın grip ve zatürre olma ihtimalleri yüksek. Özellikle yatalak olan çocuklar için grip daha tehlikeli. Bir aşıyla bu çocukların önemli bir kısmınının zatürre olması önlenir." ifadesini kullandı.