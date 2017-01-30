30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana Emniyet Müdürlüğünden çocuklara hayvanat bahçesi sürprizi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:17

ADANA (AA) - Adana Emniyet Müdürlüğü, dezavantajlı mahallelerde yaşayan 150 çocuğu, Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne ücretsiz götürdü.

Kenttin dezavantajlı mahallelerinde yaşayan çocuklar için Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne Adana Emniyeti tarafından gezi düzenledi.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki mahallelerden ilk ve orta okul öğrencisi 150 çocuk, emniyet müdürlüğü bahçesine otobüslerle getirildi.

Burada İl Emniyet Müdür Osman Ak ve birim müdürleri tarafından karşılanan çocuklar, Ak'a sevgi gösterisinde bulunurken "Osman amca, Osman amca" şeklinde tezahürat yaptı.

Öğrencilerle tek tek ilgilenen Ak, onlarla fotoğraf çektirdi. Ak, daha sonra otobüslere binen çocukları el sallayarak uğurladı.

Gezilerin 3 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Adana'daki cinsel istismar davası
YEREL

ADANA'DAKİ CİNSEL İSTİSMAR DAVASI
Büyükşehir türbeleri de temizliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR TÜRBELERİ DE TEMİZLİYOR
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:
YEREL

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI YAPICIOĞLU:

Keskin: &quot;Yerel yöneticilerimizin başarısı bizleri mutlu ediyor&quot;
YEREL

KESKİN: "YEREL YÖNETİCİLERİMİZİN BAŞARISI BİZLERİ MUTLU EDİYOR"
Çalışkan, tecrübelerini ASKON üyeleriyle paylaştı
YEREL

ÇALIŞKAN, TECRÜBELERİNİ ASKON ÜYELERİYLE PAYLAŞTI
Adana Görüşmelerinin 74. yıl dönümü
YEREL

ADANA GÖRÜŞMELERİNİN 74. YIL DÖNÜMÜ

Adana'da et ve sucuk hırsızlığı
YEREL

ADANA'DA ET VE SUCUK HIRSIZLIĞI

Adana'da elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sağlık Bakanı Akdağ:
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ:

Adana'da &quot;kardan adam şenliği&quot;
YEREL

ADANA'DA "KARDAN ADAM ŞENLİĞİ"
Kahraman olma yolunda ilk adımı attılar
YEREL

KAHRAMAN OLMA YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR
Moldova Büyükelçisi Bolboceanu'dan Başkan Sözlü'ye ziyaret
YEREL

MOLDOVA BÜYÜKELÇİSİ BOLBOCEANU'DAN BAŞKAN SÖZLÜ'YE ZİYARET
Eski Adana Orduevi'nin yıkımına başlandı
YEREL

ESKİ ADANA ORDUEVİ'NİN YIKIMINA BAŞLANDI
ÇGC Türk Halk Müziği Korosu'ndan türkü şöleni
YEREL

ÇGC TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU'NDAN TÜRKÜ ŞÖLENİ
Vali Demirtaş, polis uygulama noktasını denetledi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, POLİS UYGULAMA NOKTASINI DENETLEDİ
Vali Demirtaş, Kıvanç Tekstil ve SASA'yı ziyaret etti
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, KIVANÇ TEKSTİL VE SASA'YI ZİYARET ETTİ
Moldova-Türkiye ticari ilişkilerinin geliştirilmesi
YEREL

MOLDOVA-TÜRKİYE TİCARİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Yüreğir'e sosyal belediyecilik ödülü
YEREL

YÜREĞİR'E SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖDÜLÜ
Adana'da elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ