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Kayserispor gollerini Fenerbahçe'ye saklıyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:26


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup eden Kayserispor, bu sezon attığı 18 golün 7'sini sarı-lacivertlilerin ağlarına gönderdi.

Bu sezon 19 lig maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak 16 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, rakip fileleri 18 kez havalandırdı.

Ligde gol sıkıntısı yaşayan ve maç başı gol ortalaması 0,94 olan Kayseri ekibi, bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki lig maçında 7 gol atarak gollerinin yüzde 39'unu sarı-lacivertli takıma karşı kaydetti.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Kayserispor, rakibini Kayseri'de 4-1 yenerek bu sezon sarı-lacivertlilerden iki maçta 4 puan almayı başardı.

Sarı-lacivertliler karşısında çıktığı iki lig maçında 3,5 gol ortalamasına ulaşan sarı-kırmızılı ekip, diğer 17 lig maçında 11 gol atıp maç başı 0,64 gibi düşük bir gol ortalamasına ulaştı.

Fenerbahçe, bu sezon kalesinde 18 gol görürken bunların 7'sini Kayserispor'dan yedi.


- Kayserispor, 2 bin 332 gün sonra kazandı

Sahasında en son 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Kayserispor, 2 bin 332 gün sonra rakibi karşısında galip geldi.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi son olarak 11 Eylül 2010'da Kayseri'de 2-0 mağlup etmiş, sonrasında oynanan 10 maçta ise 3 puana hasret kalmıştı.


- Umut Bulut 15 maç sonra gol attı

Sezon başında Kayserispor kadrosuna dahil olan ve sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 15 lig maçında gol sevinci yaşayamayan Umut Bulut, bu sezon ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

Takımının ilk golünü atan Umut Bulut, bu golle ligdeki suskunluğunu da bozmuş oldu.

Umut, Kayserispor forması altında Ziraat Türkiye Kupası grup maçında iki gol atmıştı.


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