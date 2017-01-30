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Kaçarken otomobiliyle polis aracına çarptı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:37
Kaçarken otomobiliyle polis aracına çarptı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde emniyet ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, önünü kesen polis aracına çarptı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Pınar Mahallesi İstanbul yolundan kent merkezine giden 59 TA 606 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü Ercan D, otomobiliyle kaçmaya başladı.

Kent merkezinde diğer ekiplerin de ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden sürücünün kullandığı otomobil, Kırklareli Adliyesi önünde, takibin ardından önünü kesen polis aracına çarptı.

Kaçmaya çalışan sürücü Ercan D. ile otomobildeki Doğan B, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ercan D, polis ekiplerini fark etmediğini öne sürdü.


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