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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Mübadelenin 94. yılı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:39
Mübadelenin 94. yılı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri" kapsamında, Türk ve Yunan mübadiller için anma töreni düzenlendi.

Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen etkinlik, savaş, göç yolları ve terör saldırılarında yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Yunanistan milli marşının okunmasıyla başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, buradaki konuşmasında, 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan mübadele anlaşmasının 94. yılı dolayısıyla sempozyum ve anma etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Albayrak, 1923 yılında gerçekleşen Türk-Yunan nüfus mübadelesinin, Cumhuriyet döneminde Türkiye'ye doğru yapılan en önemli göçlerden biri olduğunu ifade ederek, "Mübadeleyi anlatmak, konuşmak kolay ama, 30 Ocak 1923 gününe geri dönersek, yaklaşık 260 bin mübadilin Marmara Bölgesi'ne geldiğini düşünürseniz, olayın dramını ve çekilen sıkıntının büyüklüğünü daha iyi görebiliriz." dedi.

Sempozyuma ilişkin bilgi veren Albayrak, 3 gün sürecek toplantının ardından mübadele ile ilgili bir kitap hazırlanacağını bildirdi.

Daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve etkinliğe katılan Türk ve Yunan mübadillerin akrabaları denize karanfiller bıraktı.

Etkinliğe, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Sefer Güvenç de katıldı.

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