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ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, güçlü sosyal politikalar için cumhurbaşkanlığı sisteminin gerekli ve şart olduğunu belirterek, "Ülkemiz 15 yılda sosyal politikalarda çok önemli reformlar yaptı. Bu kazanımları korumak, sürdürmek için siyasi ve ekonomik istikrar olmazsa olmazımız. Bunun için güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var." dedi.

AK Parti'nin sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çalık, parti genel merkezindeki, Genişletilmiş İl Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 yılda çok önemli reformlara imza atıldığını, ulaşımda, altyapıda, ekonomide, şehircilikte, milli savunmada, sanayide, tarımda, enerjide, güvenlikte ve eğitimde yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Türkiye'de "sosyal devlet" anlayışının bulunmayışının en önemli eksik olduğunu dile getiren Çalık, "Anayasamızdaki devletin görevi olan sosyal devlet anlayışı maalesef yerini asosyal bir devlete bırakmıştı. Vatandaştan, milletten uzak, milletin emrinde değil, milleti emrine alan bir devlet anlayışıyla AK Parti öncesi sosyal devlet anlayışı vardı. 2002 yılına gelindiğinde sosyal politikaların kapsamı dar, imkanları kısıtlı, kurumları köhne ve bütçesi de sürdürülemez hale gelmişti." diye konuştu.

Çalık, 2002'de Türkiye'nin kısır ve çok yetersiz sosyal hizmetlerle idare edilmeye çalışıldığını söyleyerek, eski Türkiye'de siyasetin insana hizmet için değil, dar bir azınlığın menfaatleri için yapıldığını aktardı.

Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten göç ve uyum politikalarına, emeklilikten engellilere, yaşlılardan gençlere kadar sosyal politikanın her alanında Türkiye'yi ayağa kaldırdıklarını dile getiren Çalık, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığının yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Hedeflerinin sosyal refahı yükseltmek, sosyal barışı sağlamak, sosyal adaleti temin etmek, sosyal dengeyi kurmak olduğunu belirten Çalık, "Sosyal yardım ve hizmetlerin bütçesini tam 28 kat, kamu sağlık harcamalarını yüzde 722 kat artırdık." dedi.

- "Cumhurbaşkanlığı daha güçlü sosyal politikalar demek"

15 Temmuz darbe girişimini lanetleyen Çalık, millete ve o gece destan yazılmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü sosyal politikalar için cumhurbaşkanlığı sistemi gerek ve şart diyoruz. Ülkemiz 15 yılda sosyal politikalarda çok önemli reformlar yaptı. Bu kazanımları korumak, sürdürmek için siyasi ve ekonomik istikrar olmazsa olmazımız. Bunun için güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Yüksek insani gelişme seviyesine çıkabilmek, 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı yakalayabilmemiz için güçlü devlet, güçlü ekonomi, güçlü sosyal politikalar üçlüsünün oylanayacağı bir referandum sürecine gireceğiz. Cumhurbaşkanlığı sistemi demek kalıcı siyasi istikrar, hızlı ve etkili yürütme, güçlü yasama, yürütme, yasamanın asıl işlemine odaklanması demek. Kutuplaşmanın azalması, daha güvenli yarınlar, güçlü yönetim, güçlü devlet demek. Daha güçlü sosyal politikalar ve millet demektir."

Çalık, en ileri sosyal politikaları üretmek ve geliştirmek için referandumda hep birlikte "evet" diyeceklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da toplantının basına kapalı gerçekleşen bölümüne katıldı.