Davraz Kayak Merkezi'ndeki ölümlü kaza

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ISPARTA (AA) - Isparta Valiliği, geçen hafta ölümlü kazanın yaşandığı Davraz Kayak Merkezi'nde "snow tubing" ve "zipline" gibi aktivitelere geçici olarak yasak getirdi.

Vali Yardımcısı İsmail Akman imzalı il idari kurul kararında, merkezde teleksi, telesiyej tesisleri ve kayak pistlerinde güvenlik ağlarının yapılması, pistlerin işaretlenmesi, mekanik tesislerin taşıma direklerinin minderlerle kaplanması, sporcuların kask, dizlik ve dirseklik gibi gerekli tedbirleri alarak antrenörler eşliğinde pistlere çıkması gerektiği belirtildi.

İstenmeyen ölümcül kazalar nedeniyle belirtilen tedbirlerin ivedi şekilde alınması gerektiği vurgulanan kararda, "Valiliğimiz tarafından yeni bir yönerge yayımlanana kadar özel müteşebbislere sağlanan snow tubing ve zipline gibi aktivitelerin yapılması geçici olarak durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Gülhan Ulutaş'ın ailesinin, ihmal iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Davraz Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesinde geçen hafta şişme botla kayan Deregümü İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Gülhan Ulutaş, alanda kendisi gibi kayanlarla çarpışarak yaralanmıştı. Kafa travması teşhisiyle tedavi altına alınan Ulutaş, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetmişti.