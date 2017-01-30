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Goebbels'in sekreteri Pomsel öldü

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:16

BERLİN (AA) - Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in sekreteri Brunhilde Pomsel, 106 yaşında hayatını kaybetti.

Yirminci yüzyılın savaş suçlularından biri olan Goebbels'e yakınlığıyla bilinen ve Nazi hiyerarşisinin hayattaki tek üyesi Pomsel, cuma günü 106 yaşında Münih'teki evinde öldü.

Geçen sene çekilen "A German life" adlı belgeselde, Yahudi Soykırımı'nda 6 milyon Yahudi'nin öldürülmesiyle ilgili hiçbir şey bilmediğini söyleyen Pomsel, "Hükümete yetki veren bütün Alman nüfusu suçlanmıyorsa, kendimi suçlu olarak görmüyorum." demişti.

Goebbels'i "iyi görünüşlü, biraz kısa, bakımlı ve güzel giyinen" ancak "ukala" bir adam olarak tanımlayan Pomsel, sadece bir sekreter olduğunu ve Nazi yönetiminin yaptıkları hakkında çok az şey bildiğini söylemişti.

1911 doğumlu olan Pomsel, önce Yahudilere ait bir sigorta acentesinde sekreter olarak çalışmış, daha sonra 1933'te iktidara gelen Nazi partisine katılmıştı.

Alman ulusal radyosunda hükümet adına çalışan Pomsel, kendisinin daima apolitik olduğunu iddia etmişti.

Pomsel, 1942'de savaş sırasında, Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in sekreteri olarak atanmıştı.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyet askerleri tarafından yakalanan Pomsel, 5 yıl hapis yattıktan sonra 1950'de Alman yayın dünyasına geri dönmüş ve bu sektörde 20 yıl çalışmıştı.



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