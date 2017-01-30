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ANTALYA (AA) - Türk Kızılayı Antalya Şubesi tarafından, kök hücre bağışı için farkındalığının artırılması amacıyla "Kök Hücre Farkındalık Kampanyası" başlatıldı.

Kepez Dokuma Park alanında düzenlenen kampanyanın açılış töreninde konuşan Kaymakam Hamdullah Suphi Özgödek, Türk Kızılayının başlattığı kampanyayı gönülden desteklediklerini söyledi.

Halkın bu kampanyaya ilgi göstermesini beklediklerini dile getiren Özgödek, "Şifasız görünen birçok hastalığa kök hücre yöntemiyle şifa bulunabiliyor. Belki onlarca kişiyi verdiğiniz kanlarla sağlığına kavuşturacaksınız." diye konuştu.

Özgödek, Kepezlileri donör olmaya davet etti.

Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Haluk Uyanık ise lösemi, kanser, talasemi, immün yetmezliği gibi kök hücre nakli olması gereken pek çok hasta için TÜRKÖK Projesi'nin çok önemli olduğunu vurguladı.

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri bünyesinde Kök Hücre Koordinasyon Merkezi ve 12 bölge kan merkezinde gönüllü verici merkezleri oluşturulduğunu anlatan Uyanık, TÜRKÖK Projesi'nden önce Türkiye genelinde 27 bin olan bağışçı sayısının, projenin hayata geçtiği tarih olan ağustos 2014'ten sonra 190 bine ulaştığını kaydetti.

Uyanık, TÜRKÖK Projesi'nin hayata geçmesinden bugüne kadar, Türkiye genelinde 200, Akdeniz Bölgesi'nde ise 26 kök hücre nakli yapıldığını bildirdi.

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de hastalara şifa olacak bu projeyi destekleyeceklerini bildirdi.

Kök hücre için donör tespitinin önemine işaret eden Tütüncü, "Bana ve hemşehrilerime bu kampanyada ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Bir hayatı kurtarmak için vesile olmak ne güzel bir duygu. Bir insanın sağlığına kavuşmasına vesile olmak bizim için hem toplumsal ve kültürel hem de dini bir görev." dedi.

Programa katılan protokol üyeleri, Türk Kızılayına ait otobüste kök hücre bağışçılığı için başvuru yaptı.





















