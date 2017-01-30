30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kök Hücre Farkındalık Kampanyası

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:18

ANTALYA (AA) - Türk Kızılayı Antalya Şubesi tarafından, kök hücre bağışı için farkındalığının artırılması amacıyla "Kök Hücre Farkındalık Kampanyası" başlatıldı.

Kepez Dokuma Park alanında düzenlenen kampanyanın açılış töreninde konuşan Kaymakam Hamdullah Suphi Özgödek, Türk Kızılayının başlattığı kampanyayı gönülden desteklediklerini söyledi.

Halkın bu kampanyaya ilgi göstermesini beklediklerini dile getiren Özgödek, "Şifasız görünen birçok hastalığa kök hücre yöntemiyle şifa bulunabiliyor. Belki onlarca kişiyi verdiğiniz kanlarla sağlığına kavuşturacaksınız." diye konuştu.

Özgödek, Kepezlileri donör olmaya davet etti.

Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Haluk Uyanık ise lösemi, kanser, talasemi, immün yetmezliği gibi kök hücre nakli olması gereken pek çok hasta için TÜRKÖK Projesi'nin çok önemli olduğunu vurguladı.

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri bünyesinde Kök Hücre Koordinasyon Merkezi ve 12 bölge kan merkezinde gönüllü verici merkezleri oluşturulduğunu anlatan Uyanık, TÜRKÖK Projesi'nden önce Türkiye genelinde 27 bin olan bağışçı sayısının, projenin hayata geçtiği tarih olan ağustos 2014'ten sonra 190 bine ulaştığını kaydetti.

Uyanık, TÜRKÖK Projesi'nin hayata geçmesinden bugüne kadar, Türkiye genelinde 200, Akdeniz Bölgesi'nde ise 26 kök hücre nakli yapıldığını bildirdi.

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de hastalara şifa olacak bu projeyi destekleyeceklerini bildirdi.

Kök hücre için donör tespitinin önemine işaret eden Tütüncü, "Bana ve hemşehrilerime bu kampanyada ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Bir hayatı kurtarmak için vesile olmak ne güzel bir duygu. Bir insanın sağlığına kavuşmasına vesile olmak bizim için hem toplumsal ve kültürel hem de dini bir görev." dedi.

Programa katılan protokol üyeleri, Türk Kızılayına ait otobüste kök hücre bağışçılığı için başvuru yaptı.







İLGİLİ HABERLER

Antalya Körfezi'nde fırtına uyarısı
YEREL

ANTALYA KÖRFEZİ'NDE FIRTINA UYARISI
Antalya OSB'nin 2017 yılı bütçesi belirlendi
YEREL

ANTALYA OSB'NİN 2017 YILI BÜTÇESİ BELİRLENDİ
Eski Kındıra yolunun asfaltını yenilendi
YEREL

ESKİ KINDIRA YOLUNUN ASFALTINI YENİLENDİ
BAL derbisinde Kepez Belediyespor galip geldi
YEREL

BAL DERBİSİNDE KEPEZ BELEDİYESPOR GALİP GELDİ
Başarılı öğrencilerin 5 yıldızlı tatil keyfi
YEREL

BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN 5 YILDIZLI TATİL KEYFİ
Kepez'den futbola 603 sporcu
YEREL

KEPEZ'DEN FUTBOLA 603 SPORCU
Başkan Uysal: Taraf olma cesaretini göstermemiz lazım
YEREL

BAŞKAN UYSAL: TARAF OLMA CESARETİNİ GÖSTERMEMİZ LAZIM
Medical Park ile Kepez Belediyesi arasında sağlık protokolü
YEREL

MEDİCAL PARK İLE KEPEZ BELEDİYESİ ARASINDA SAĞLIK PROTOKOLÜ
Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı
YEREL

ANTALYA VE MUĞLA İÇİN ZİRAİ DON UYARISI
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Muratpaşa'da 850 pazarcı esnaf kura çekti
YEREL

MURATPAŞA'DA 850 PAZARCI ESNAF KURA ÇEKTİ
Kedi Evleri çocukların akınına uğradı
YEREL

KEDİ EVLERİ ÇOCUKLARIN AKININA UĞRADI
Kaymakam Şimşek'ten esnafa asayiş uyarısı
YEREL

KAYMAKAM ŞİMŞEK'TEN ESNAFA ASAYİŞ UYARISI
Kaymakam Şimşek'ten STK'lara 'Duyarlı olun' çağrısı
YEREL

KAYMAKAM ŞİMŞEK'TEN STK'LARA 'DUYARLI OLUN' ÇAĞRISI
KONGED'in hentbolda hedefi 1. Lig
YEREL

KONGED'İN HENTBOLDA HEDEFİ 1. LİG
Başkan Çalık çiftçilerle seralarda don nöbeti tuttu
YEREL

BAŞKAN ÇALIK ÇİFTÇİLERLE SERALARDA DON NÖBETİ TUTTU
Antalya'da &quot;Cumhurbaşkanlığı Sistemi Paneli&quot;
YEREL

ANTALYA'DA "CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ PANELİ"
Antalya Emniyeti'nden 2 bin 116 polisle huzur operasyonu
YEREL

ANTALYA EMNİYETİ'NDEN 2 BİN 116 POLİSLE HUZUR OPERASYONU
Keşif Ekibi Gazipaşa'yı keyfetti
YEREL

KEŞİF EKİBİ GAZİPAŞA'YI KEYFETTİ
Tahtalı Dağı'nda turistlerin kar keyfi
YEREL

TAHTALI DAĞI'NDA TURİSTLERİN KAR KEYFİ
Eto'o, kendini bulmaya başladı
YEREL

ETO'O, KENDİNİ BULMAYA BAŞLADI
MURGEM'den ücretsiz deneme sınavı
YEREL

MURGEM'DEN ÜCRETSİZ DENEME SINAVI
Muratpaşa Belediyesi'ne EMİTT'de ödül
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NE EMİTT'DE ÖDÜL
Türk Beleni Mesire Alanı Projesi'nde çalışmalar başladı
YEREL

TÜRK BELENİ MESİRE ALANI PROJESİ'NDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI