30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'daki cinsel istismar davası

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:21

ADANA (AA) - Adana'da, zihinsel engelli gence 3 kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, V.B'ye (24) sinema ve farklı yerlerde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanık İ.E. (42) ve avukatı katıldı.

Sanık İ.E, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Zihinsel engeli genç ile sinemada karşılaştıklarını belirten İ.E, "Sinemadayken hal ve tavırları gayet normaldi. Esnaf olmam sebebiyle telefonlarımızı birbirimize verdik. Kesinlikle herhangi bir cinsel olay yaşanmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben suçsuz yere yatıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.E'ye, engelli gence cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle önce 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın cezası, duruşmadaki iyi hali ve sabıkasız olması nedeniyle 18 yıl 9 aya indirildi.

Anne ve babasını kaybettikten sonra bir akrabasının iş yerinde kalan zihinsel engelli V.B'nin, yaşadığı olayları akrabasına anlatması üzerine polisin araştırması sonucu cinsel istismar iddiasıyla İ.E. yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece 20 Mart 2016'da tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN FIRTINA UYARISI
Büyükşehir türbeleri de temizliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR TÜRBELERİ DE TEMİZLİYOR
Adana Emniyet Müdürlüğünden çocuklara hayvanat bahçesi sürprizi
YEREL

ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇOCUKLARA HAYVANAT BAHÇESİ SÜRPRİZİ
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:
YEREL

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI YAPICIOĞLU:

Keskin: &quot;Yerel yöneticilerimizin başarısı bizleri mutlu ediyor&quot;
YEREL

KESKİN: "YEREL YÖNETİCİLERİMİZİN BAŞARISI BİZLERİ MUTLU EDİYOR"
Çalışkan, tecrübelerini ASKON üyeleriyle paylaştı
YEREL

ÇALIŞKAN, TECRÜBELERİNİ ASKON ÜYELERİYLE PAYLAŞTI
Adana Görüşmelerinin 74. yıl dönümü
YEREL

ADANA GÖRÜŞMELERİNİN 74. YIL DÖNÜMÜ

Adana'da et ve sucuk hırsızlığı
YEREL

ADANA'DA ET VE SUCUK HIRSIZLIĞI

Adana'da elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sağlık Bakanı Akdağ:
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ:

Adana'da &quot;kardan adam şenliği&quot;
YEREL

ADANA'DA "KARDAN ADAM ŞENLİĞİ"
Kahraman olma yolunda ilk adımı attılar
YEREL

KAHRAMAN OLMA YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR
Moldova Büyükelçisi Bolboceanu'dan Başkan Sözlü'ye ziyaret
YEREL

MOLDOVA BÜYÜKELÇİSİ BOLBOCEANU'DAN BAŞKAN SÖZLÜ'YE ZİYARET
Eski Adana Orduevi'nin yıkımına başlandı
YEREL

ESKİ ADANA ORDUEVİ'NİN YIKIMINA BAŞLANDI
ÇGC Türk Halk Müziği Korosu'ndan türkü şöleni
YEREL

ÇGC TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU'NDAN TÜRKÜ ŞÖLENİ
Vali Demirtaş, polis uygulama noktasını denetledi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, POLİS UYGULAMA NOKTASINI DENETLEDİ
Vali Demirtaş, Kıvanç Tekstil ve SASA'yı ziyaret etti
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, KIVANÇ TEKSTİL VE SASA'YI ZİYARET ETTİ
Moldova-Türkiye ticari ilişkilerinin geliştirilmesi
YEREL

MOLDOVA-TÜRKİYE TİCARİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Yüreğir'e sosyal belediyecilik ödülü
YEREL

YÜREĞİR'E SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖDÜLÜ
Adana'da elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ