Adana'daki cinsel istismar davası

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ADANA (AA) - Adana'da, zihinsel engelli gence 3 kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, V.B'ye (24) sinema ve farklı yerlerde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanık İ.E. (42) ve avukatı katıldı.

Sanık İ.E, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Zihinsel engeli genç ile sinemada karşılaştıklarını belirten İ.E, "Sinemadayken hal ve tavırları gayet normaldi. Esnaf olmam sebebiyle telefonlarımızı birbirimize verdik. Kesinlikle herhangi bir cinsel olay yaşanmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben suçsuz yere yatıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.E'ye, engelli gence cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle önce 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın cezası, duruşmadaki iyi hali ve sabıkasız olması nedeniyle 18 yıl 9 aya indirildi.

Anne ve babasını kaybettikten sonra bir akrabasının iş yerinde kalan zihinsel engelli V.B'nin, yaşadığı olayları akrabasına anlatması üzerine polisin araştırması sonucu cinsel istismar iddiasıyla İ.E. yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece 20 Mart 2016'da tutuklanmıştı.