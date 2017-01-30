"EVET" kampanyasına destek için Türkiye turuna çıktı

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KOCAELİ (AA) - DSP'nin, 2010'daki olağan kurultayında genel başkan adaylarından Erol Özavcı, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda "Evet" kampanyasına destek olmak amacıyla Türkiye turuna çıktı.

İzmit ilçesinde AA muhabirine açıklama yapan Özavcı, anayasa değişikliğine dair yapılacak referandumda, "Evet kampanyasına destek vermek için Türkiye'yi karış karış gezeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi kalkındırmak için mücadele verdiğine vurgu yapan Özavcı, "Ben daha iyi, güçlü bir Türkiye olmasını istiyorum. Eski DSP genel başkanı adayı olarak, vatanımı, milletimi sevdiğim için 'Evet' demek için Türkiye'yi karış karış geziyorum." ifadelerini kullandı.

Özavcı, ülke vatandaşlarının "her şeyinin bir olduğuna" işaret ederek, "Üç dönemdir Türkiye'yi geziyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a destek için Türkiye'yi gezmiştim. 'Ben Türk'üm, Kürt'üm, Laz'ım, Arap'ım, Romen'im' yazısıyla en önemlisi 'Biz Türkiyeyiz' yazısıyla yollara çıkıyorum." şeklinde konuştu.

Referandum sürecinde hava şartlarına bağlı olarak 50'den fazla şehir gezmeyi planlayan Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı, "Referanduma Evet" yazısı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla kaplı otomobiliyle Sakarya'ya hareket etti.



Kocaeli'de yaşayan Özavcı, başkanlık sistemine destek amacıyla daha önce de Türkiye turuna çıkmıştı.

