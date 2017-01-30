Antalya Körfezi'nde fırtına uyarısı

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ANTALYA (AA) - Antalya Körfezi'nde fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın Antalya Körfezi'nde etkili olması beklenen rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler, balıkçılar olmak üzere tüm ilgililerin, yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.