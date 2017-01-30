Van'da hırsızlık operasyonu

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde hırsızlık, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetten yoksun bırakma, gasp, kasten yaralama ve tehdit suçlarının yaşanması üzerine çalışma başlattı.
Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler A.K., S.K., N.K., M.T., N.K., M.P. ve E.P.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada sahte kimlik, motosiklet, kuru sıkıdan bozma tabanca, sallama tabir edilen kesici alet, çelik kasaları açmada kullanılan murç, çelik siboplar, kol saatleri ve çok miktarda para bulundu.
Zanlılardan M.T ve M.P emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.