Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü

ŞANLIURFA (AA) - Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü.
Halil Kayabaşı yönetimindeki 63 LH 544 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Birecik karayolunun Yeşildağ Mahallesi kesiminde bariyerlere, arkadan gelen Halil Kaya idaresindeki 63 L 3457 motosiklet de sürüklenen otomobile çarptı.
Bu sırada aynı güzergahta seyreden Ali Sunguralp'ın kullandığı minibüs, kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca devrildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Kaya, olay yerinde hayatına kaybetti.
Kaya'nın ceseti yapılan incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.