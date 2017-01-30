Meteorolojiden "zirai don" uyarısı

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ADANA (AA) - Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden, Adana ve Mersin'de, bugünden başlayarak 3 Şubat Cuma sabahına kadar zirai don olayı beklendiği bildirildi.



Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik analiz ve tahminlere göre, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Adana ve Mersin'nin kıyı kesimlerinde bugünden başlayarak 3 Şubat Cuma sabahına kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riskinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, zirai faaliyet ile uğraşan üretici, ilgili ve vatandaşların dikkatli olması istendi.