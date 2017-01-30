Kocaeli'deki FETÖ/PDY soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş 13 emniyet mensubu ile 8 eski kamu personeli, bir muhtar ve bir emekli emniyet müdürünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.