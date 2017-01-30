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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Hırsızlık şüphelileri uyurken yakalandı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:34

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de son 10 günde cami, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, kaldıkları pansiyonda yakalandı.

Kent merkezinde camiden halı, ısıtıcı, farklı adreslerden 3 motosiklet, Terme Caddesi'nde 2 iş yerinden bilgisayar, tüfek ve fişek, Medrese ve Ahi Evran mahallelerinde 3 evden televizyon, 2 kuru sıkı tabanca, mermi, pazar yerinden kıyafet çalınması olaylarını araştıran polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin H.K (16) ve H.D (15) olduğu tespit etti.

MOBESE görüntülerinden bir pansiyonda kaldıkları belirlenen zanlılar, uykudayken yakalandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, çaldıkları eşyalardan bazılarını sattıkları öğrenildi.

Bu arada, konaklayanların kimlik bilgilerini bildirmediği gerekçesiyle pansiyon işletmecisine 10 bin lira ceza verildi.

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