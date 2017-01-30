Karadeniz'de kış

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TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Trabzon'da 26 Ocak Perşembe gününden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentte dün gece etkisini artıran yağışın ardından belediye ekipleri, 250 iş makinesi ve 700 personelle çalışmalarını yoğunlaştırırken, il genelinde 250 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Belediye ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları ile başta şehir merkezi olmak temizlik çalışmalarını da ivedilikle gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının salı ve çarşamba günleri de devam edeceğinin Meteoroloji tarafından kendilerine bildirildiğini belirtti.

Hemşehrilerinden bu süre zarfında özel araçlarını kullanmalarını isteyen Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte il genelinde yaklaşık 500 mahallemizin ana yolu ulaşıma kapalıydı. Saat 12.00 itibarıyla bu sayı 250'ye düştü. Akşam saatlerinde hemen hemen tüm mahallelerimize yeniden ulaşımı sağlamış olacağız. 112'den gelen her türlü hasta ihbarı ile afet ve cenaze işlemlerine özel olarak müdahale ediyoruz. Şehir merkezimizde çalışmalarımızı 24 saat esaslı olarak sürdürüyoruz. Hastaneler, yurtlar, kamu kurumları ve ana arterleri her zaman açık tutuyoruz."

Öte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısında, bölge genelinde mevcut kar örtüsü üzerine yeni kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

- Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı nedeniyle 313 mahalle yolunun halen ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Yetkililer, kapanan mahalle yollarının 282 iş makinesi ve 350 personelle açılması için çalışmaların sürdürdüğünü ifade etti.

- Giresun

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 47, Bulancak'ta 57, Çanakçı'da 12, Dereli'de 11, Doğankent'te 8, Espiye'de 27, Eynesil'de 11, Görele'de 51, Güce'de 15, Keşap'da 42, Piraziz'de 7, Tirebolu'da 42, Yağlıdere'de 19 olmak üzere toplamda 349 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri 67 araç ve 67 personelle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Artvin

Artvin merkezde 29, Ardanuç'ta 49, Arhavi'de 26, Borçka'da 36, Murgul'da 11, Hopa'da 29 ve Şavşat'ta 51 köy olmak üzere toplam 231 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Söz konusu yolların açılması için İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

- Rize

Rize'de de etkili olan kar nedeniyle merkezde 60, Ardeşen'de 39, Çamlıhemşin'de 24, Çayeli'nde 54, Derepazarı'nda 11, Fındıklı'da 22, Güneysu'da 22, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 7, Kalkandere'de 22 ve Pazar'da 48 köy olmak üzere toplam 346 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 107 personel, 13 lastikli yükleyici, 25 greyder ve 5 kar küreme makinesiyle köy yollarını açmak için çalışmalara devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise gece saatlerinden itibaren Karadeniz Sahil Yolu ve ilçe bağlantı yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışmalar yürütüyor.

Yağışın devam ettiği kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Yüksek kesimlerdeki mahallelerde ise ulaşım güçlükle sağlanırken belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Gümüşhane'de ise Torul'da 20, Kürtün'de 28 olmak üzere toplam 48 köyle ulaşım sağlanamıyor.







